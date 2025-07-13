В Ульяновской области из-за мощного ливня размыло автомобильную переправу

Фото: Евгений Лазарев / VK

В селе Куроедово Ульяновской области из-за сильного ливня размыло автомобильную переправу, сообщил глава региона Алексей Русских.

«Автомобильная переправа пострадала в результате мощного ливня, есть подтопления и в других населенных пунктах Николаевского района», — написал он в своем телеграм-канале.

Русских поручил главе Минтранса региона Евгению Лазареву срочно выехать на место, предпринять меры по обеспечению проезда в населенные пункты и составить план восстановительных работ.

МЧС области сообщило, что размыло участок дороги регионального значения М-5 «Урал» — Сухая Терешка. Там уже ведутся ремонтные работы. По данным ведомства, всего привлекли девять человек и три единицы техники.

Накануне между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе Волгоградской области произошло обрушение подвесного моста через реку Юг. Тогда на мосту проходил крестный ход, в момент обрушения на нем было около 25 человек. Как сообщил глава округа Дмитрий Мишенев, всего при обрушении пострадали 12 человек.