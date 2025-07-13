В Вологодской области число пострадавших при обрушении моста достигло 12

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При обрушении подвесного моста в Никольском районе Вологодской области пострадали 12 человек, сообщил глава округа Дмитрий Мишенев.

«Общее количество пострадавших — 12 человек», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Из них два человека находятся в стационаре, их состояние оценивается как стабильное, еще один пострадавший — в областном травматологическом центре. Остальные девять человек проходят амбулаторное лечение на дому, уточнил глава.

Обрушение подвесного моста через реку Юг на участке между поселком Дуниловский и деревней Дунилово в Никольском округе произошло днем 12 июля. Тогда на мосту проходил крестный ход, в момент обрушения на мосту было около 25 человек.

Ранее Мишенев сообщил о восьми пострадавших, включая одного ребенка. Позднее вечером в тот же день он уточнил, что одна из пострадавших женщин находится в тяжелом состоянии. Еще трое находятся в центральной районной больнице, два — в больнице города Никольска, пять человек, включая 13-летнюю девочку, отправились домой на амбулаторное лечение.

Следственный комитет и прокуратура начали расследование инцидента.