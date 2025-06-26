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На юге Приморья более чем на час отключилось электричество

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В Приморье из-за сбоев у части жителей на юге региона отключилось электричество, сообщает министерство энергетики края в своем телеграм-канале.

В 15:56 по местному времени (8:56 мск) аварийно отключилась линии электропередачи 500 кВ «Приморская ГРЭС — Хехцир 2». В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки — без света остались потребители суммарной мощностью около 600 МВт.

Уже в 16:12 линию успешно включили в работу, а через час ведомство сообщило, что у большинства жителей снова появилось электричество.

«По состоянию на 17:10 восстановлено электроснабжение 93% потребителей, отключенных в результате аварийной ситуации в энергосистеме Приморского края», — говорится в сообщении.

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Менее недели назад непогода оставила без света 14 тыс. жителей Лазовского и Ольгинского муниципальных округов Приморья.

Отключение произошло из-за разлива реки и падения опоры высоковольтной линии, электрики завершили восстановительные работы на следующий день.

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Александра Озерова
Приморье отключение электричества сбои электричество
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