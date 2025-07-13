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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала приоритетную тему переговоров Лаврова и Рубио в Малайзии

Захарова: Украина была приоритетной темой переговоров Лаврова и Рубио в Малайзии
Сюжет
Военная операция на Украине
Марко Рубио и Сергей Лавров
Марко Рубио и Сергей Лавров (Фото: Fazry Ismail / EPA / ТАСС)

Приоритетной темой на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Малайзии 10 июля была Украина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Еще раз хочу подчеркнуть, что тема ситуации вокруг Украины была приоритетной», — сказала она.

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Фото:МИД России

Ранее, 10 июля, Лавров совершил визит в Малайзию, где принял участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также встретился с Рубио.

Госсекретарь рассказал, что в ходе переговоров США услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Он уточнил, что это не гарантирует скорого достижения мира, но очень важно — он намерен изложить эту концепцию американскому президенту сразу по возвращении.

МИД России также сообщил, что, в частности, состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, стороны подтвердили обоюдный настрой на поиск «мирных развязок конфликтных ситуаций».

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Полина Харчевникова
Мария Захарова Сергей Лавров Марко Рубио переговоры Украина Малайзия
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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