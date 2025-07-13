Захарова назвала приоритетную тему переговоров Лаврова и Рубио в Малайзии
Приоритетной темой на переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Малайзии 10 июля была Украина. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Еще раз хочу подчеркнуть, что тема ситуации вокруг Украины была приоритетной», — сказала она.
Ранее, 10 июля, Лавров совершил визит в Малайзию, где принял участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также встретился с Рубио.
Госсекретарь рассказал, что в ходе переговоров США услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались. Он уточнил, что это не гарантирует скорого достижения мира, но очень важно — он намерен изложить эту концепцию американскому президенту сразу по возвращении.
МИД России также сообщил, что, в частности, состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, стороны подтвердили обоюдный настрой на поиск «мирных развязок конфликтных ситуаций».
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