В Костроме установили бюст погибшего генерала Игоря Кириллова

Фото: sk_sitnikov / Telegram

На территории военной академии в Костроме прошла церемония открытия памятного бюста генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего при взрыве в декабре 2024 года. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Ситников назвал погибшего Кириллова «другом и соратником» и отметил, что 13 июля ему бы исполнилось 55 лет. «Мы знаем о тех задачах — крайне сложных, революционных, которые под его руководством проводили войска. Везде, где он служил и работал, происходили уникальные, очень добрые, полезные и нужные для страны изменения», — сказал Ситников.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, который также присутствовал на церемонии, отметил, что Кириллов был «талантливым руководителем, пытливым ученым и очень неравнодушным человеком». «Этот бюст будет напоминанием о том, какой великий человек был рядом с нами», — сказал Ковальчук.

Игорь Кириллов родился в Костроме в 1970 году, в 1991 году с отличием окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты. С сентября 2014 по апрель 2017 года Кириллов возглавлял военную академию РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко в Костроме. В апреле 2017 года был назначен на должность начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.

Генерал и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря при взрыве у подъезда дома генерала в Москве. Взрывное устройство было прикреплено к стоявшему у входа в дом самокату. Правоохранительными органами задержан подозреваемый гражданин Узбекистана, признавшийся на допросе, что он действовал по указанию украинских спецслужб.