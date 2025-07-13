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Политика ,  
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Путин рассказал о переданной от родителей привычке

Путин рассказал о привычке от родителей выключать свет
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент Владимир Путин рассказал о переданной от родителей привычке перед сном выключать везде свет. Об этом он заявил после интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я когда ухожу спать, я везде свет гашу. Это привычка с детства <...> у меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это вот то, что из детства пришло и навсегда со мной останется», — поделился президент.

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В 2021 году на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра «Океан» Путин рассказал, что в детстве мечтал стать моряком, летчиком и разведчиком. Тогда он также отметил, что, главное, и школа, и семья, и окружение были нацелены на то, чтобы он мог посвятить себя служению Отечеству.

«И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», — добавил президент.

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