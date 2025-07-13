Путин рассказал о переданной от родителей привычке
Президент Владимир Путин рассказал о переданной от родителей привычке перед сном выключать везде свет. Об этом он заявил после интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.
«Я когда ухожу спать, я везде свет гашу. Это привычка с детства <...> у меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это вот то, что из детства пришло и навсегда со мной останется», — поделился президент.
В 2021 году на встрече с учащимися школы всероссийского детского центра «Океан» Путин рассказал, что в детстве мечтал стать моряком, летчиком и разведчиком. Тогда он также отметил, что, главное, и школа, и семья, и окружение были нацелены на то, чтобы он мог посвятить себя служению Отечеству.
«И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», — добавил президент.
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