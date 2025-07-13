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Общество ,  
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В Новгородской области на 5 тыс. снизилось число жителей без света

Дронов: в Новгородской области число жителей без света сократилось на 5 тыс.
Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС
Фото: Денис Гришкин / Ведомости / ТАСС

Число новгородцев, оставшихся без электричества из-за непогоды, снизилось с 24 тыс. до 18,9 тыс. человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.

«Пять тысяч жителей подключили к электроэнергии», — написал он.

Вечером 12 июля Дронов предупредил жителей о сильной непогоде и опубликовал видеозапись, на которой запечатлены ливень и гроза. Он заявил, что энергетики будут работать круглосуточно.

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Позднее врио губернатора отчитался, что по состоянию на 23:00 мск без электроснабжения остались 477 населенных пунктов, в которых проживают более 22 тыс. человек. Утром Дронов уточнил, что без света остались 24 тыс. жителей в 18 районах.

По состоянию на 12:00 мск в регионе отключено электроснабжение в 485 населенных пунктах 18 районов, то есть без электричества остаются 18,9 тыс. жителей.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Новгородская область электричество Александр Дронов
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