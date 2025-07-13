 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Новгородской области более 22 тыс. человек остались без электричества

Губернатор Дронов: в Новгородской области 22 тыс. человек остались без света

В Новгородской области из-за непогоды в 477 населенных пунктах пропало электроснабжение, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. По его словам, в них проживают более 22 тыс. человек.

За час до этого Дронов оповестил жителей о сильной непогоде и опубликовал видеозапись, на которой запечатлены ливень и гроза. Он заявил, что энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий непогоды.

Часть жителей Новгорода остались без электричества из-за сильной грозы
Политика
Фото:Константин Чалабов / РИА Новости

На территории Новгородской области на протяжении последних нескольких дней происходят отключения электроэнергии.

11 июля Дронов сообщил о том, что в 109 населенных пунктах, где проживают 1527 человек, пропало электричество.

10 июля из-за грозы воспламенилась электрическая подстанция в Новгороде, несколько районов города остались без электроэнергии.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
Новгородская область электричество отключение электричества непогода Александр Дронов
Материалы по теме
Часть жителей Новгорода остались без электричества из-за сильной грозы
Политика
Над Новгородской областью сбили беспилотник
Политика
Четыре страны Европы остались без электричества
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В Госавиаслужбе Украины объяснили пролет Ан-124 над Киевом в Германию Политика, 03:11
Как выглядит новый северокорейский курорт в Вонсане. Видео Общество, 02:54
Ким Чен Ын подтвердил «безоговорочную» поддержку России на Украине Политика, 02:19
В Новгородской области более 22 тыс. человек остались без электричества Общество, 02:09
Гладков рассказал о новых правилах оповещения об угрозе атаки дронов Политика, 01:41
Зеленский анонсировал изменения в госинститутах после встречи с Умеровым Политика, 01:13
Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников Политика, 00:45
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Запорожской области восстановили подачу света после перебоев из-за жары Общество, 00:35
В Москве выпало более трети от месячной нормы осадков Общество, 00:09
Король схватился за голову. Какие рекорды побил Ламин Ямаль до 18 лет Спорт, 00:00
В Москве мужчине удалили нижнюю половину тела из-за рака кожи Общество, 12 июл, 23:28
Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения на девочек с молотком Общество, 12 июл, 23:08
Переселенцы из Карабаха начали сидячую забастовку в центре Еревана Политика, 12 июл, 23:00
В Харькове пропал свет из-за бури Общество, 12 июл, 22:47