В Новгородской области более 22 тыс. человек остались без электричества
В Новгородской области из-за непогоды в 477 населенных пунктах пропало электроснабжение, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. По его словам, в них проживают более 22 тыс. человек.
За час до этого Дронов оповестил жителей о сильной непогоде и опубликовал видеозапись, на которой запечатлены ливень и гроза. Он заявил, что энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий непогоды.
На территории Новгородской области на протяжении последних нескольких дней происходят отключения электроэнергии.
11 июля Дронов сообщил о том, что в 109 населенных пунктах, где проживают 1527 человек, пропало электричество.
10 июля из-за грозы воспламенилась электрическая подстанция в Новгороде, несколько районов города остались без электроэнергии.
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