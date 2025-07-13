Губернатор Дронов: в Новгородской области 22 тыс. человек остались без света

В Новгородской области более 22 тыс. человек остались без электричества

В Новгородской области из-за непогоды в 477 населенных пунктах пропало электроснабжение, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Новгородской области Александр Дронов. По его словам, в них проживают более 22 тыс. человек.

За час до этого Дронов оповестил жителей о сильной непогоде и опубликовал видеозапись, на которой запечатлены ливень и гроза. Он заявил, что энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий непогоды.

На территории Новгородской области на протяжении последних нескольких дней происходят отключения электроэнергии.

11 июля Дронов сообщил о том, что в 109 населенных пунктах, где проживают 1527 человек, пропало электричество.

10 июля из-за грозы воспламенилась электрическая подстанция в Новгороде, несколько районов города остались без электроэнергии.