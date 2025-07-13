 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Ракета SpaceX вывела на орбиту израильский спутник связи

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту израильский спутник связи Dror-1

Ракета SpaceX вывела на орбиту израильский спутник связи
Video

Американская ракета Falcon 9 вывела на орбиту израильский спутник связи Dror-1, сообщила компания — разработчик носителя SpaceX в социальной сети X.

Ракету запустили с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Спутник связи Dror-1 создан оборонным концерном «Израильская авиационная промышленность» по заказу правительства страны, передает портал i24 News. Стоимость аппарата составляет около $200 млн. Планируемый срок службы — 15 лет.

Dror-1 будет находиться на фиксированной высоте около 36 тыс. км. Достижение постоянного положения займет около двух недель после нескольких оборотов вокруг Земли.

В феврале SpaceX успешно отправила с космодрома им. Кеннеди во Флориде ракету Falcon 9 с лунным посадочным модулем Athena («Афина») компании Intuitive Machines. В рамках этой миссии научные и технологические приборы НАСА переносятся на Монс-Мутон — лунное плато в пяти градусах от Южного полюса Луны, «ближе к полюсу, чем любая предыдущая лунная миссия».

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алина Черкашина
ракета SpaceX Falcon 9 Израиль спутники
Материалы по теме
SpaceX инвестирует $2 млрд в разработчика чат-бота Grok
Технологии и медиа
Появилось видео взрыва ракеты SpaceX прямо во время старта
Технологии и медиа
Баканов указал на необходимость стран объединяться после неудачи SpaceX
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Как выросло в России число зарегистрированных терактов. Инфографика Политика, 12:27
Азербайджан и одна страна ЕС вошли в топ-10 импортеров шоколада из России Экономика, 12:24
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Ракета SpaceX вывела на орбиту израильский спутник связи Технологии и медиа, 12:19
Российская армия взяла два населенных пункта в ДНР Политика, 12:08
Путин рассказал о планах Запада сделать «чик-чик» с интересами России Политика, 11:55
Yle сообщил о задержании бывшего бойца ЧВК «Вагнер» в Финляндии Политика, 11:53
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В МИД Украины заявили, что формат Стамбула «практически себя исчерпал» Политика, 11:46
Глава ФБР опроверг слухи об отставке из-за разногласий по делу Эпштейна Политика, 11:45
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:22
СБУ сообщила о ликвидации возможных убийц полковника спецслужбы в Киеве Политика, 11:18
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
У Крымского моста скопились более 1,3 тыс. машин Общество, 11:02
Fars узнал о ранении Пезешкиана при июньском ударе Израиля по Тегерану Политика, 10:49