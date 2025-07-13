Ракета SpaceX вывела на орбиту израильский спутник связи
Американская ракета Falcon 9 вывела на орбиту израильский спутник связи Dror-1, сообщила компания — разработчик носителя SpaceX в социальной сети X.
Ракету запустили с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде. Спутник связи Dror-1 создан оборонным концерном «Израильская авиационная промышленность» по заказу правительства страны, передает портал i24 News. Стоимость аппарата составляет около $200 млн. Планируемый срок службы — 15 лет.
Dror-1 будет находиться на фиксированной высоте около 36 тыс. км. Достижение постоянного положения займет около двух недель после нескольких оборотов вокруг Земли.
В феврале SpaceX успешно отправила с космодрома им. Кеннеди во Флориде ракету Falcon 9 с лунным посадочным модулем Athena («Афина») компании Intuitive Machines. В рамках этой миссии научные и технологические приборы НАСА переносятся на Монс-Мутон — лунное плато в пяти градусах от Южного полюса Луны, «ближе к полюсу, чем любая предыдущая лунная миссия».
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