Проект о переименовании трех городов в Чечне внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект о переименовании трех городов Чечни

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Законопроекты о переименовании городов Шелковская, Серноводское и Наурская в Чечне рассмотрят в Государственной думе. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты, их внес парламент республики.

Три бывших населенных пункта преобразовали в города путем объединения с другими поселениями. Сейчас их названия «не соответствуют правилам русской орфографии или орфографии других языков народов Российской Федерации и традициям употребления наименований географических объектов на указанных языках», говорится в пояснительных записках проектов.

Город Шелковская, в частности, предлагается переименовать в Терек — по названию реки, на левом берегу которой он находится.

Город Наурская предложено назвать Нерве, что в переводе с чеченского означает «север». Название отражает наиболее характерные признаки географического объекта, который расположен в северной части Чечни, отмечается в пояснительной записке.

А город Серноводское может стать Серноводском, поскольку на его территории много серных источников и работает курорт «Серноводск-Кавказский», говорится в документе.

В мае комиссия правительства по законодательной деятельности на заседании 12 мая поддержала инициативу о переименовании трех городов Чечни. Финансирование соответствующих работ должно осуществляться за счет бюджета региона.

В конце 2024 года город Ростов Ярославской области официально стал Ростовом Великим. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.