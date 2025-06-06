В Госдуму внесли законопроект о переименовании трех городов Чечни
Законопроекты о переименовании городов Шелковская, Серноводское и Наурская в Чечне рассмотрят в Государственной думе. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты, их внес парламент республики.
Три бывших населенных пункта преобразовали в города путем объединения с другими поселениями. Сейчас их названия «не соответствуют правилам русской орфографии или орфографии других языков народов Российской Федерации и традициям употребления наименований географических объектов на указанных языках», говорится в пояснительных записках проектов.
Город Шелковская, в частности, предлагается переименовать в Терек — по названию реки, на левом берегу которой он находится.
Город Наурская предложено назвать Нерве, что в переводе с чеченского означает «север». Название отражает наиболее характерные признаки географического объекта, который расположен в северной части Чечни, отмечается в пояснительной записке.
А город Серноводское может стать Серноводском, поскольку на его территории много серных источников и работает курорт «Серноводск-Кавказский», говорится в документе.
В мае комиссия правительства по законодательной деятельности на заседании 12 мая поддержала инициативу о переименовании трех городов Чечни. Финансирование соответствующих работ должно осуществляться за счет бюджета региона.
В конце 2024 года город Ростов Ярославской области официально стал Ростовом Великим. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп поселил канцлера Германии в розовой спальне
Умер соонователь «Аквариума» и автор песни «Гибралтар-Лабрадор»
Мужчина прошел более 100 километров холодильником на спине ради покойной жены
На похищенного с Ярославского вокзала блогера завели уголовное дело
Москвичу грозит срок за отправку немецких госнаград
В московском метро произошла драка. Видео
В Киеве мобилизованные устроили бунт. Видео
В Кремле прокомментировали разговор Путина и Трампа
В Латвии депутата выгнали после фразы «русский язык — наш язык!» Видео
«Дикость». Союз журналистов прокомментировал обыски с кувалдой в Ura.ru
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов