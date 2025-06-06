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В Госдуму внесли законопроект о переименовании трех городов Чечни

Проект о переименовании трех городов в Чечне внесли в Госдуму
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Законопроекты о переименовании городов Шелковская, Серноводское и Наурская в Чечне рассмотрят в Государственной думе. Документы опубликованы в электронной базе нижней палаты, их внес парламент республики.

Три бывших населенных пункта преобразовали в города путем объединения с другими поселениями. Сейчас их названия «не соответствуют правилам русской орфографии или орфографии других языков народов Российской Федерации и традициям употребления наименований географических объектов на указанных языках», говорится в пояснительных записках проектов.

Город Шелковская, в частности, предлагается переименовать в Терек — по названию реки, на левом берегу которой он находится.

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Город Наурская предложено назвать Нерве, что в переводе с чеченского означает «север». Название отражает наиболее характерные признаки географического объекта, который расположен в северной части Чечни, отмечается в пояснительной записке.

А город Серноводское может стать Серноводском, поскольку на его территории много серных источников и работает курорт «Серноводск-Кавказский», говорится в документе.

В мае комиссия правительства по законодательной деятельности на заседании 12 мая поддержала инициативу о переименовании трех городов Чечни. Финансирование соответствующих работ должно осуществляться за счет бюджета региона.

В конце 2024 года город Ростов Ярославской области официально стал Ростовом Великим. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

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Госдума Чечня переименование городов Кавказ
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