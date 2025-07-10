Часть жителей Новгорода остались без электричества из-за сильной грозы

Электрическая подстанция воспламенилась в Новгороде из-за сильной грозы, несколько районов остались без электричества, сообщает врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.

Подстанция находится близ центра города — на улице Якова Павлова. Среди оставшихся без электричества районов — Державинский, улицы Большая Московская и Московская.

Кроме того, в Псковской области прошел торнадо, оставив вырванные с корнями деревья и сломанные опоры ЛЭП, сообщила пресс-служба «Россети Северо-Запад» в своем телеграм-канале.

О том, что в Новгородской и Псковской областях 9 июля ожидались грозы, ливни и порывистый ветер, сообщили в «Россетях» ранее. В компании отметили, что ради предупреждения последствий готовы работать 145 аварийных бригад со 152 единицами техники.

Там также предупредили, что непогода сохранится до вечера 10 июля.

В среду, 9 июля, непогода держалась и в Московском регионе. Так, в Шереметьево прошел девяти минутный шторм, синоптики оценили его по шкале Бофорта, как 12-балльный. Кроме того, гроза прошла в Ярославле, передавал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.