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Военная операция на Украине ,  
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Запорожская область частично осталась без света из-за удара ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

В Запорожской области произошло частичное отключение света, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Причина — удар Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре.

Без электроснабжения более 20 тысяч абонентов в северо-западной части области, рассказал глава региона.

«Бригады энергетиков работают в усиленном режиме. Опасность повторных ударов сохраняется», — написал он.

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Теги
Евгений Балицкий Запорожская область электричество
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