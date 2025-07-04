Запорожская область частично осталась без света из-за удара ВСУ
В Запорожской области произошло частичное отключение света, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Причина — удар Вооруженных сил Украины по энергетической инфраструктуре.
Без электроснабжения более 20 тысяч абонентов в северо-западной части области, рассказал глава региона.
«Бригады энергетиков работают в усиленном режиме. Опасность повторных ударов сохраняется», — написал он.
Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции
Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»
Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом
Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео
В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова
Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России
МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана
Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата
У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов