 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве мужчине удалили нижнюю половину тела из-за рака кожи

В НМИЦ имени Блохина в Москве мужчине удалили нижнюю половину тела из-за рака

В НМИЦ имени Блохина в Москве жителю Смоленской области из-за кожной опухоли удалили всю нижнюю часть тела, сообщили «РИА Новости» в медицинском учреждении.

По информации медцентра, 43-летний Сергей Филимоненков, житель Вязьмы, после попадания в ДТП более 20 лет передвигался на инвалидной коляске. В 2024 году ему диагностировали плоскоклеточный рак кожи, поразивший практически всю поясничную область.

В итоге мужчине провели сложнейшую операцию — гемикорпорэктомию, которая продолжалась 12 часов. Пациенту удалили всю нижнюю часть тела, включая таз. Через 3 недели Филимоненкова выписали, он вернулся в родной город.

В Долгопрудном врачи удалили с шеи мужчины опухоль весом около 1,5 кг
Общество
Фото:пресс-служба Минздрава Московской области

«Единственным шансом спасти жизнь этого пациента была гемикорпорэктомия. В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны», — приводит издание слова заведующего отделом онкоортопедии НМИЦ Рената Валиева.

Гемикорпорэктомия — это хирургическая операция удаления таза вместе с нижними конечностями. Из-за калечащего характера и высокой сложности как самой операции, так и послеоперационной реабилитации, ее практически не применяют.

В январе 2025 года врачи в Московской области удалили с шеи мужчины доброкачественную опухоль весом около 1,5 кг.

Мужчина обратился в больницу с жалобами на новообразование, которое помимо эстетического дискомфорта также вызывало боль и неудобства при повороте головы и при надевании одежды.

Пациенту провели двухчасовую операцию. Ему удалили доброкачественное новообразование, занимавшее всю заднюю поверхность шеи.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров рассказал об инициативе КНДР об участии военных в боях под Курском

Александр Торбахов перестал быть совладельцем «ВымпелКома»

Трамп — о России и Украине: «кое-что будет происходить»

Путин утвердил Основы государственной языковой политики России. Что это значит

Когда ведущие вузы начнут переходить на новую систему высшего образования

МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти

Глава разведки Украины считает возможным прекратить огонь «как можно скорее»

Глава Генштаба Франции назвал страну «приоритетной целью Кремля»

Похороны экс-министра транспорта Романа Старовойта. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
удаление хирургическое отделение опухоль болезнь
Материалы по теме
В Долгопрудном врачи удалили с шеи мужчины опухоль весом около 1,5 кг
Общество
В Челябинске врачи вырезали женщине полутораметровую опухоль
Общество
У Джона Маккейна обнаружили опухоль мозга
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
В Москве выпало более трети от месячной нормы осадков Общество, 00:09
Король схватился за голову. Какие рекорды побил Ламин Ямаль до 18 лет Спорт, 00:00
В Москве мужчине удалили нижнюю половину тела из-за рака кожи Общество, 12 июл, 23:28
Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения на девочек с молотком Общество, 12 июл, 23:08
Переселенцы из Карабаха начали сидячую забастовку в центре Еревана Политика, 12 июл, 23:00
В Харькове пропал свет из-за бури Общество, 12 июл, 22:47
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 12 июл, 22:12
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона с дождем над Москвой Технологии и медиа, 12 июл, 22:08
Евросоюз ускорит подготовку ответа на пошлины США в 30% Политика, 12 июл, 22:00
Подросток, напавший на девочек с молотком, назвал свой мотив Общество, 12 июл, 21:50
Дюков назвал высокими шансы на возвращение российских клубов в еврокубки Спорт, 12 июл, 21:36
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 12 июл, 21:33
Вучич заявил о приверженности Сербии сотрудничеству с США Политика, 12 июл, 21:28
Глава РФС назвал лучшим решение заменить «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ Спорт, 12 июл, 21:14