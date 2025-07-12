В Москве мужчине удалили нижнюю половину тела из-за рака кожи

В НМИЦ имени Блохина в Москве жителю Смоленской области из-за кожной опухоли удалили всю нижнюю часть тела, сообщили «РИА Новости» в медицинском учреждении.

По информации медцентра, 43-летний Сергей Филимоненков, житель Вязьмы, после попадания в ДТП более 20 лет передвигался на инвалидной коляске. В 2024 году ему диагностировали плоскоклеточный рак кожи, поразивший практически всю поясничную область.

В итоге мужчине провели сложнейшую операцию — гемикорпорэктомию, которая продолжалась 12 часов. Пациенту удалили всю нижнюю часть тела, включая таз. Через 3 недели Филимоненкова выписали, он вернулся в родной город.

«Единственным шансом спасти жизнь этого пациента была гемикорпорэктомия. В нашей стране такую операцию до нас выполнили лишь единожды, в мире количество таких операций равняется 80, но они практически не описаны», — приводит издание слова заведующего отделом онкоортопедии НМИЦ Рената Валиева.

Гемикорпорэктомия — это хирургическая операция удаления таза вместе с нижними конечностями. Из-за калечащего характера и высокой сложности как самой операции, так и послеоперационной реабилитации, ее практически не применяют.

В январе 2025 года врачи в Московской области удалили с шеи мужчины доброкачественную опухоль весом около 1,5 кг.

Мужчина обратился в больницу с жалобами на новообразование, которое помимо эстетического дискомфорта также вызывало боль и неудобства при повороте головы и при надевании одежды.

Пациенту провели двухчасовую операцию. Ему удалили доброкачественное новообразование, занимавшее всю заднюю поверхность шеи.