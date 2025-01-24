В Долгопрудном врачи удалили с шеи мужчины опухоль весом около 1,5 кг

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области

Врачи Долгопрудного в Московской области удалили пожилому мужчине с задней стороны шеи доброкачественную опухоль весом около 1,5 кг, сообщает Минздрав Подмосковья.

Мужчина обратился в больницу с жалобами на новообразование, которое помимо эстетического дискомфорта также вызывало боль и неудобства при повороте головы и при надевании одежды.

«В ходе очень непростой двухчасовой операции нам удалось выделить и удалить новообразование — огромную липому, которая занимала всю заднюю поверхность шеи и распространялась вплоть до затылка и лопаток, <...> вес новообразования составил порядка 1,5 кг», — рассказал заведующий отделением хирургии Долгопрудненской больницы Сергей Лисин. Сейчас пациент уже готовится к выписке.

Липома — доброкачественное новообразование подкожно-жировой клетчатки. Новообразование крупных размеров опасно перерождением в онкологическое заболевание, требует регулярного наблюдения у врача и должно быть удалено в плановом порядке.

Ранее, 22 января, в Московском областном онкологическом диспансере у 55-летней пациентки удалили опухоль яичника весом 16 кг и диаметром 40 см. Она не обращалась к врачу и более 20 лет не ходила на приемы к гинекологу, образование оказалось злокачественным.

Операция прошла успешно. Функции внутренних органов были восстановлены.