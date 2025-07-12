Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения на девочек с молотком

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о нападении на двух девочек в Подмосковье, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Соответствующее поручение он дал руководителю следственного главка СК по Московской области Ярославу Яковлеву.

11 июля 16-летний москвич напал с молотком на двух девочек 13 и 16 лет в лесу около СНТ городского округа Домодедово. Он несколько раз ударил их по голове.

Одной из несовершеннолетних удалось убежать и сообщить родителям, после чего была вызвана скорая помощь. Девочек госпитализировали.

12 июля напавшего задержали. Против него возбудили уголовное дело о покушение на убийство двух лиц (часть 3 статьи 30 пункт «а» часть 2 статьи 105 УК).

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