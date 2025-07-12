Полиция Индии обнаружила живущую в пещере с двумя детьми россиянку
Полиция Индии обнаружила в пещере, расположенной в районе холмов Раматиртха в округе Кумта, гражданку России и ее двух малолетних детей, сообщает агентство PTI.
По информации правоохранительных органов, 40-летняя россиянка Нина Кутина, также известная под псевдонимом Мохи, прибыла в Индию по деловой визе. Из Гоа она направилась в прибрежный город Гокарна, известный как центр паломничества и духовных практик. Оттуда Кутина с детьми отправилась в лесистые холмы Раматиртха, где, по данным полиции, провела около двух недель в уединении.
С ней находились дети — шестилетняя Прея и четырехлетняя Ама. После того, как женщину и детей обнаружили, их доставили в безопасное место и направили на медицинское обследование.
Холмы Раматиртха расположены недалеко от города Кумта в районе Уттара-Каннада. Это малонаселенная и труднодоступная местность, популярная среди духовных искателей и аскетов.
Гокарна, куда ранее прибыла россиянка, считается священным местом для индуистов и привлекает последователей йоги и медитативных практик со всего мира.
В декабре 2024 года в Италии спасли девушку-спелеолога, застрявшую в пещере на четыре дня. В ходе исследования пещеры недалеко от города Бергамо девушка упала с высоты 5 м, получила тяжелые травмы и оказалась в каменной ловушке. В сложной спасательной операции приняли участие более 150 специалистов. Привязанную к носилкам девушку вытаскивали по туннелям пещеры, длина которых составляла более 4 км. Препятствия на пути спасателей устраняли с помощью взрывчатки.
После завершения спасательной операции девушку отправили на вертолете в больницу для продолжения лечения. После инцидента она настроена оставить карьеру спелеолога.
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