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Первый с 2022 года гражданский самолет над Киевом. Видео

Жители Киева сняли на видео первый с 2022 года гражданский самолет над городом

Первый с 2022 года гражданский самолет над Киевом. Видео
Video

Днем 11 июля небе над Киевом появился первый с 2022 года гражданский самолет. Жители украинской столицы сняли его на видео.

По данным онлайн-сервиса Flightradar24, снятый на видео борт вылетел из Днепра в районе 12:00 мск. Конечная точка его маршрута скрыта, как и тип самолета.

При максимальном увеличении на видео можно прочитать на хвосте самолета «Антонов», отмечает «Страна.ua». Это может быть тяжелый военно-транспортный Ан-124 «Руслан» разработки опытно-конструкторского бюро имени О.К. Антонова. Как полагает издание, самолет могли «перегнать» за границу для выполнения коммерческих рейсов.

Жители Киева сняли первый с 2022 года гражданский самолет над городом
Политика

Официально киевские власти ситуацию не комментировали.

Воздушное пространство Украины закрыто для полетов гражданской авиации с 24 февраля 2022 года.

Ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины могут продлиться до 2029 года, спрогнозировали в Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).

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Анастасия Лежепекова
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