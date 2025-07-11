Первый с 2022 года гражданский самолет над Киевом. Видео
Днем 11 июля небе над Киевом появился первый с 2022 года гражданский самолет. Жители украинской столицы сняли его на видео.
По данным онлайн-сервиса Flightradar24, снятый на видео борт вылетел из Днепра в районе 12:00 мск. Конечная точка его маршрута скрыта, как и тип самолета.
При максимальном увеличении на видео можно прочитать на хвосте самолета «Антонов», отмечает «Страна.ua». Это может быть тяжелый военно-транспортный Ан-124 «Руслан» разработки опытно-конструкторского бюро имени О.К. Антонова. Как полагает издание, самолет могли «перегнать» за границу для выполнения коммерческих рейсов.
Официально киевские власти ситуацию не комментировали.
Воздушное пространство Украины закрыто для полетов гражданской авиации с 24 февраля 2022 года.
Ограничения на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Украины могут продлиться до 2029 года, спрогнозировали в Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol).
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