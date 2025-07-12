Спасатели начали эвакуацию жителей подтопленной части Читы
Сотрудники МЧС России начали эвакуировать жителей с подтопленных территорий в Чите, сообщает пресс-служба министерства в своем телеграм-канале.
В южной части города, у СНТ «Островок» началось подтопление речными водами. Близ этого района протекают реки Ингода и Чита. На месте работают 44 спасателя, они сообщают гражданам об эвакуации, вывозят их с подтопленных территорий.
В МЧС отметили, что гребень волны спускается вниз по течению к той части, где расположены микрорайон Каштак и СНТ «Строитель».
Ранее администрация Читы опубликовала пост о том, что специалисты откачивают воду, которой подтоплены городские участки в результате обильных ливней.
Ранним утром 12 июля в мэрии сообщили, что уровень воды в верховьях реки Читы поднялся очень высоко, к ночи ожидается ее подъем и в районе краевого центра. Жителей попросили быть готовыми уйти с территорий.
Двумя днями ранее, 10 июля, часть жителей Читы осталась без света из-за сильного ливня.
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