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Прокуратура проверит затопление лодки, на борту которой был Павел Воля

Прокуратура проверит затопление лодки, на борту которой был Павел Воля
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Прокуратура начала проверку по факту затопления в Калининграде маломерного судна, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры на официальном сайте. Пассажиром этой лодки был известный комик Павел Воля, рассказавший об инциденте в своем телеграм-канале.

Как сообщает надзорное ведомство, 2 июля пассажиры арендовали лодку для прогулки по реке Преголе, через несколько минут в судно начала поступать вода. Прохожие помогли пассажирам выбраться на берег.

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«Калининградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, соблюдения лицензионных требований и прав пассажиров», — говорится в сообщении ведомства.

Одним из пассажиров лодки был Павел Воля, в своем телеграм-канале он опубликовал видео своей прогулки и сообщил, что лодка начала тонуть через три минуты после отхода от берега.

«Вот на этой лодочке буквально три минуты назад мы отошли, и тут вот такое вот случилось. Мы еле выпрыгнули», — рассказал Воля. Он добавил, что он вместе с другими пассажирами привязал судно к берегу, «чтобы оно не утонуло дальше».

Комик приехал в Калининградскую область со стендап-концертами. 2 и 3 июля актер выступил в «Янтарь-Холле» в Светлогорске.

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Персоны
Полина Минаева
затопление Калининград прокуратура Павел Воля
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Павел Воля
шоумен, юморист, актер, телеведущий
14 марта 1979 года
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