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Ученые выявили быстрый рост активности вспышек на Солнце

РАН: наблюдается быстрый рост активности вспышек на Солнце
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

На Солнце с середины дня 11 июля началось быстрое увеличение числа и площади активных центров, рост вспышечной активности происходит и на обратной стороне, невидимой с Земли. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Так, за неполных двое суток, с 11 по 12 июля на звезде произошло 17 вспышек, что в три раза больше среднего для июля значения. Эти 17 вспышек включили и две, которые произошли утром 12 июля на левом краю Солнца. Одна из них — уровня M1.4, другая — M2.3.

Кроме того, количество вспышек уровня М будет увеличиваться «в ближайшие пару дней».

Солнечные вспышки делятся по уровням излучения на классы A, B, C, M и X, от минимального A до самого сильного X.

На Солнце произошла самая мощная вспышка за июнь
Общество
Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Ученые подчеркнули, что повышенный рост вспышечной активности на Солнце, который наблюдают в последние два дня, пока не создал никаких прямых угроз Земле.

В июне ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце — уровня М8.5, которая произошла в зоне прямого воздействия на Землю. До этого исследователи уже отмечали медленно повышающееся количество вспышек на Солнце. Одновременно ученые фиксируют быстрый рост числа и площади солнечных пятен в северном полушарии звезды. Самая крупная из сформированных здесь групп пятен под номером 4114 достигла такого размера, что ее можно наблюдать с Земли в камеры сотовых телефонов (с фильтрами или через слабую дымку облаков).

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Софья Полковникова
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