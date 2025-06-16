На Солнце произошла самая мощная вспышка за июнь

На Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за июнь — ее интенсивность предварительно оценена как M8. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Только что произошла самая крупная вспышка в июне <...> в зоне прямого воздействия на планету», — говорится в сообщении ученых, опубликованном около 21:30 15 июня.

Эпицентр вспышки находится в активной области 4114, которая сейчас направлена точно на Землю. В случае, если вспышка сопровождалась корональным выбросом, он может достичь атмосферы Земли и вызвать сильную магнитную бурю.

В конце марта на Солнце зафиксировали вспышку класса X1.1 — одну из самых мощных по шкале солнечной активности. Явление длилось 41 минуту.

Солнечные вспышки делятся по уровням излучения на классы A, B, C, M и X, от минимального A до самого сильного X. Вспышки X-класса могут повлиять на работу систем связи и спутников, а также вызывать магнитные бури и усиленное северное сияние. Радиационные эффекты от подобных событий ощущаются и в атмосфере Земли.