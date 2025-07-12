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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось об ударе по украинским ТЦК

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Военная операция на Украине
Минобороны отчиталось об ударе по украинским военкоматам и предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке. Ночью в Киеве и на западе Украины звучали взрывы
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Российские военные ударили по территориальным центрам комплектования (военкоматам) Украины, а также пунктам временного размещения ВСУ и иностранных наемников в 133 районах, сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, вооруженные силы (ВС) нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины во Львове, Харькове и Луцке, а также инфраструктуре военного аэродрома. Как сообщили в министерстве, все цели удара были достигнуты.

Ночью украинские власти и СМИ сообщали о взрывах в этих городах, а также в некоторых других местностях. Так, ТСН писала, что несколько взрывов прогремело во Львове, Луцке Волынской области на северо-западе Украины, а также Черновцах.

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Мэр Львова сообщал, что в результате взрывов повреждены несколько зданий. Он тогда рассказал, что в Железнодорожном районе горела крыша нежилого здания, «Страна» писала о возгорании на львовском заводе радиотехники «Электрон», который находится в этом районе.

О серии взрывов в Харькове сообщала «Суспільне». Мэр города Игорь Терехов сообщал, что удар в том числе пришелся по объекту критической инфраструктуры, также возник пожар на нескольких складских постройках.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Минобороны ВПК Украина
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