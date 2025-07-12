Завод «Электрон» загорелся из-за взрывов ночью во Львове
В нескольких районах Львова этой ночью прогремели взрывы, в результате повреждены несколько зданий, сообщает мэр Андрей Садовой в своем телеграм-канале.
Он рассказал, что в Железнодорожном районе горела крыша нежилого здания, площадь пожара составила около 200 кв. м. «Страна» писала о возгорании на львовском заводе радиотехники «Электрон», который находится в этом районе.
Украинские «24 Канал» и «Зеркало Недели» сообщали ночью и о взрывах в Киеве. Взрывы прогремели также в Луцке, в Черновцах, отмечал «ТСН». Издания «Суспiльне» и «Страна.ua» писали о взрывах в Черкассах, а также в Кропивницком Кировоградской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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