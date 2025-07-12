В Киеве снова прогремели взрывы

Новые взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщают украинские «24 Канал» и «Зеркало Недели».

Воздушная тревога была объявлена в Киевской области 19:22 мск 11 июля, писала пресс-служба областной военной администрации в телеграм-канале. Сигнал действует до сих пор.

Кроме этого, по данным «ТСН», несколько взрывов прогремели в городе Луцк Волынской области на северо-западе Украины, а также в Черновцах и Львове.

Ранее взрывы раздались в Киеве вечером 11 июля, сообщения поступили в 20:23 мск. Кроме этого, позднее взрыв прогремел в городе Николаеве, Черкассах и окраинах города, а также в Кропивницком Кировоградской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.