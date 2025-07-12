ABC узнал об угрозе здоровью из-за грязной воды после наводнения в Техасе
Загрязненная вода после наводнения в Техасе представляют угрозу для здоровья, сообщает телеканал ABC со ссылкой на экспертов.
Они отметили, что сама дождевая вода не опасна, но сильные осадки приводят к переполнению водоемов, а также к перегрузке канализационных и септических систем.
Загрязненная вода содержит опасные концентрации бактерий, химических веществ, отходов и других загрязнителей, что создает долгосрочные риски для здоровья, рассказал один из экспертов.
Особую опасность несет паводковая вода в сельских и фермерских районах, поскольку фекалии сельскохозяйственных животных могут попасть в жилые дома, создавая идеальную среду для размножения бактерий. Контакт с такой водой может вызвать не только раздражение кожи, но и тяжелые инфекции, если она попадает в порезы или раны, что, в свою очередь, может привести к сепсису. Кроме этого, попадание загрязненной воды в организм провоцирует желудочно-кишечные расстройства.
Наводнение произошло 4 июля и затронуло шесть округов штата. Оно было вызвано сильным ливнем. В стихийном бедствии погибли по меньшей мере 120 человек, 172 человека все еще считаются пропавшими без вести.
Сильнее всего пострадал округ Керр — там число жертв составило не менее 95, в том числе 36 детей.
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