В посольстве не получили обращений от россиян из-за наводнения в Техасе
В посольство России в Вашингтоне не поступали обращения от россиян из штата Техас, который пострадал от наводнения, сообщили «РИА Новости» в диппредставительстве.
«Обращений из пострадавшего региона Техаса в консульский отдел посольства от россиян не поступало», — сообщили в дипмиссии.
Наводнение произошло 4 июля и затронуло шесть округов штата. Оно было вызвано сильным ливнем. В стихийном бедствии погибли по меньшей мере 120 человек, 172 человека все еще считаются пропавшими без вести.
Сильнее всего пострадал округ Керр — там число жертв составило не менее 95, в том числе 36 детей. В летнем христианском лагере «Мистик» погибли 27 человек, среди них воспитанники и вожатые. Он расположен недалеко от реки Гваделупе, уровень которой поднялся более чем на 6 м за два часа.
Для спасения и эвакуации жителей были задействованы вертолеты, тактические военные машины, лодки и пловцы-спасатели.
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