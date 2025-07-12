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Военная операция на Украине ,  
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В Саудовской Аравии предложили площадку для переговоров России и США

Глава Минпром Саудовской Аравии предложил площадку для переговоров России и США
Сюжет
Военная операция на Украине

Саудовская Аравия готова предоставить площадку для консультаций между Россией и США, заявил министр промышленности и минеральных ресурсов страны Бандар аль-Хурейф.

«Да, Саудовская Аравия старается делать все, чтобы помочь мировому сообществу прийти к договоренностям», — ответил он на соответствующий вопрос во время разговора с ТАСС.

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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир наступит только в случае личной встречи американского и российского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, телефонные переговоры не помогут.

Саудовская Аравия не раз становилась площадкой для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Так, первый масштабный разговор между США и Россией состоялся в Эр-Рияде 18 февраля. Затем, 11 марта между США и Украиной в Джидде. Позднее с 23 по 25 марта снова в Эр-Рияде прошли переговоры США с Украиной, затем Россией, а потом еще раз с Украиной.

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Полина Харчевникова
Саудовская Аравия переговоры Россия США
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