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Суд поддержал решение о рекордном штрафе МТС в ₽3 млрд

Суд поддержал решение о рекордном штрафе МТС в 3 млрд рублей
МТС MTSS ₽193,7 -1,68% Купить

Арбитражный суд поддержал решение об изъятии у МТС незаконно полученного дохода в размере 3 млрд руб., сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По данным ведомства, весной 2024 года компания в среднем на 8% повысила цену на услуги сотовой связи для более чем для 30 млн абонентов. Увеличение стоимости связи было экономически необоснованным и ущемило интересы потребителей, отметили в ФАС.

МТС займется разработкой мобильных игр
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Предписание с требованием перечислить в бюджет 3 098 087 251 руб., направили в октябре 2024 года после рассмотрения антимонопольного дела. МТС также обязали снизить стоимость тарифов.

МТС пытался оспорить решение и предписание, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.

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Полина Харчевникова
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