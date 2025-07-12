Суд поддержал решение о рекордном штрафе МТС в ₽3 млрд

Арбитражный суд поддержал решение об изъятии у МТС незаконно полученного дохода в размере 3 млрд руб., сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

По данным ведомства, весной 2024 года компания в среднем на 8% повысила цену на услуги сотовой связи для более чем для 30 млн абонентов. Увеличение стоимости связи было экономически необоснованным и ущемило интересы потребителей, отметили в ФАС.

Предписание с требованием перечислить в бюджет 3 098 087 251 руб., направили в октябре 2024 года после рассмотрения антимонопольного дела. МТС также обязали снизить стоимость тарифов.

МТС пытался оспорить решение и предписание, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.