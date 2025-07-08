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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

МТС займется разработкой мобильных игр

Оператор займется разработкой собственных мобильных игр, в том числе для детей, чтобы привлечь дополнительную аудиторию. Эксперты отмечают, что такие проекты популярны, требуют небольших инвестиций и часто быстро окупаются
МТС MTSS ₽192,75 -0,54% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

МТС запустил центр, который будет заниматься разработкой видеоигр, сообщили РБК в самой компании. Первым проектом центра станет детская игра «Киба». Она реализована на платформе Telegram Mini App и включает в себя пять казуальных мини-игр — так называются простые игры с примитивными механиками, чаще всего логические. «Киба» будет ориентирована на детей до 12 лет.

Также в работе центра геймификации сейчас находится еще один мультиплатформенный проект, сообщил руководитель центра Альберт Гиновкер. Его сначала тоже запустят на Telegram Apps, но позже планируют опубликовать в магазинах мобильных приложений. «Эта игра будет ориентирована уже на взрослую аудиторию», — отметил он, не уточнив сроки выхода и концепцию проекта.

Запустить собственные игры именно в Telegram в МТС решили из-за высокой популярности этой площадки у детей. В компании привели статистику Mediascope, согласно которой на Telegram приходится 18% всего времени, что аудитория от семи до 11 лет проводит в мобильных приложениях. Реализация игры именно на этой платформе, как уточняет представитель МТС, позволила разработать и запустить проект всего за несколько месяцев, что значительно быстрее, чем размещение отдельного приложения в цифровом магазине.

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Фото:blackrussia.online / VK

Мобильные игры с «микробюджетами для запуска» — востребованный тренд, считает партнер Exectica Capital Алексей Замесов. «Опыт показывает, что такие проекты хорошо выживают в совокупности: запустил десять игр, три из них выжили и имеют хоть какой-то трафик, а из этих трех одна выстрелила», — объясняет эксперт.

Получаемый от игр трафик МТС, по мнению Замесова, сможет использовать для укрепления лояльности аудитории и для продвижения своих продуктов в игровой форме. «Обычно такие проекты требуют минимальных инвестиций, а затраты на продвижение можно регулировать в зависимости от успеха игры», — уточнил он.

Глава агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал запуск собственных игровых проектов МТС «пробным камнем». «Telegram активно используется в России и позволит МТС расширить аудиторию, — отметил он. — На старте инвестиций в такой проект с учетом его кросс-платформенности вся разработка вряд ли стоила дороже 3–4 млн руб. Но, скорее всего, при удачной раскрутке это направление получит дальнейшее развитие».

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
МТС мобильные игры видеоигры разработка Telegram
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