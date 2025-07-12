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Технологии и медиа ,  
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Дуров назвал ключевой навык для создания компаний

Дуров: математика является основным навыком для создания компаний

Главным навыком для создания компаний и управления проектами является знание математики, заявил основатель Telegram Павел Дуров.

Такой совет он дал студентам, которые выбирают, на чем сосредоточиться в жизни. Как объяснил Дуров, математика учит «постоянно полагаться на собственный мозг» и «мыслить логически», а также «разбивать проблемы на группы и решать их шаг за шагом в правильном порядке».

«Это основной навык, который вам понадобится для создания компаний и управления проектами», — написал он в своем телеграм-канале.

Дуров раскрыл секрет своего успеха
Общество
Фото:Steve Jennings / Getty Images

Ранее Дуров посоветовал тем, кто хочет «полностью раскрыть свой потенциал и сохранить ясность ума», воздержаться от «веществ, вызывающих привыкание». Он отметил, что секретом его успеха является более чем 20-летний полный отказ от алкоголя, табака, кофе, таблеток и наркотиков.

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Персоны
Полина Харчевникова
Павел Дуров математика компании
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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