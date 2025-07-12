Британскому принцу Джорджу запретят путешествовать с семьей

Британский принц Джордж после достижения 12-летнего возраста не сможет путешествовать вместе со своим отцом, принцем Уильямом и остальной семьей из-за сложившейся королевской традиции, сообщает издание Ladbible. Джорджу исполнится 12 лет 22 июля.

Согласно обычаю, второй претендент в очереди на наследование трона с 12 лет должен путешествовать отдельно при выполнении любых королевских обязанностей.

Это гарантирует, что в случае, например, аварии, еще один наследник будет в безопасности. Джордж также не сможет путешествовать вместе со своими младшими братьями и сестрами Луи и Шарлоттой.

В авариях и авиакатастрофах за историю королевской семьи погибли несколько человек. Так, в 1997 году в аварии в Париже погибла принцесса Диана, ей было 36 лет. В 1937 году в авиакатастрофе погибла также принцесса Сесилия — сестра принца Филиппа.