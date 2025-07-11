Депздрав рассказал о состоянии пострадавших пешеходов на западе Москвы
Двое взрослых, которых сбили на Бережковской набережной, находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в телеграм-канале.
«Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», — говорится в сообщении.
Двоих детей доставили в клинику Рошаля, еще троих взрослых в больницу № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.
ДТП произошло вечером 11 июля. Водитель кроссовера наехал на переходивших дорогу пешеходов. Всего пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. В связи с этим в районе аварии затруднено движение на 300 м, сообщил ранее дептранс Москвы.
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