Депздрав: двое пострадавших на Бережковской находятся в тяжелом состоянии

Депздрав рассказал о состоянии пострадавших пешеходов на западе Москвы

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Двое взрослых, которых сбили на Бережковской набережной, находятся в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в телеграм-канале.

«Двое взрослых в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, средней тяжести», — говорится в сообщении.

Двоих детей доставили в клинику Рошаля, еще троих взрослых в больницу № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.

ДТП произошло вечером 11 июля. Водитель кроссовера наехал на переходивших дорогу пешеходов. Всего пострадали пять человек, включая двоих детей 8–10 лет. В связи с этим в районе аварии затруднено движение на 300 м, сообщил ранее дептранс Москвы.