В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прозвучали взрывы, передает украинское издание «Суспильне» со ссылкой на своих корреспондентов.
О взрывах также сообщает «Укринформ». По его данным, они прогремели на фоне воздушной тревоги, объявленной в столице.
Воздушную тревогу объявили в 20:10 (совпадает с мск), сообщения о взрывах поступили через 13 минут.
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