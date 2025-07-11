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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Петр Перуцкий / Shutterstock
Фото: Петр Перуцкий / Shutterstock

В Киеве прозвучали взрывы, передает украинское издание «Суспильне» со ссылкой на своих корреспондентов.

О взрывах также сообщает «Укринформ». По его данным, они прогремели на фоне воздушной тревоги, объявленной в столице.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Воздушную тревогу объявили в 20:10 (совпадает с мск), сообщения о взрывах поступили через 13 минут.

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