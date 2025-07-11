СК возбудил дело по факту аварии с рейсовым автобусом в Подмосковье

Video

По факту аварии в Московской области с участием рейсового автобуса и грузовика завели уголовное дело, сообщает пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета в телеграм-канале.

Дело возбудили по ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Авария произошла в 20:10 мск 11 июля на 37 километре автодороги М-4 «Дон» в сторону Москвы. Тогда водитель рейсового автобуса врезался в стоящий на обочине грузовик, который остановился из-за технической неисправности. В результате погиб водитель автобуса, еще семь пассажиров обратились за медицинской помощью.