На трассе М-4 «Дон» из-за аварии загорелись семь машин

На 399-м километре платного участка трассы М-4 «Дон» в Елецком районе в Липецкой области после ДТП начался пожар, сообщает издание «Новости Липецка».



На дроге столкнулись два грузовика, один из которых загорелся. Огонь перекинулся на шесть легковых автомобилей. Водители-участники ДТП и пассажиры успели выйти из машин, жертв нет, но один человек получил травмы.

На месте работают экстренные службы. Пожар удалось потушить, однако машины получили серьезные повреждения.

В начале мая «РБК Ростов» сообщил, что в результате ДТП с грузовым автомобилем на М-4 «Дон» погибли трое дорожных рабочих, еще один пострадал, его госпитализировали.

Водитель автомобиля «Камаз», потеряв контроль над управлением машины, выехал на обочину и наехал на легковой прицеп, на автомобиль прикрытия «Газель», а также на рабочих, которые красили бетонные конструкции.