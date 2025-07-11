В Румынии медведица растерзала туриста после селфи с детенышами

Омар Фаранг Зин (Фото: zin.omar.7 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Румынии медведица растерзала туриста после того, как он попытался сделать селфи с тремя ее детенышами, сообщает издание PetaPixel.

49-летний мотоциклист Омар Фаранг Зин остановился по время поездки по Карпатским горам, чтобы покормить и сфотографировать медведицу, а затем решил сделать селфи с тремя ее медвежатами. После этого хищница напала на мужчину, оттащила его в лес и растерзала.

Службу экстренной помощи вызвали находившиеся неподалеку мотоциклисты.

Как сообщает румынское издание Observator News, власти Румынии убили животное. Они также рассказали, что нашли видеозаписи на телефоне мужчины, на которых тот запечатлел идущую на него медведицу.

«Он слез с мотоцикла и предложил медведю еду. Также был найден телефон итальянского туриста с фотографиями до нападения. Медведица приближалась… фотографии крупным планом», — рассказал изданию директор Управления лесного хозяйства Арджеша Арманд Кирилою.

За день до этого турист также сфотографировался с другими медведями.

5 июля в Японии медведь забрался в дом и растерзал 81-летнюю женщину. Тело обнаружил ее сын, когда приехал навестить мать. Останки находились в гостиной. По данным полиции, за последнее время поступило не менее девяти сообщений о том, что медведь врывался в дома и на склады и поедал рис.