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В Румынии медведица растерзала туриста после селфи с детенышами

Омар Фаранг Зин
Омар Фаранг Зин (Фото: zin.omar.7 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Румынии медведица растерзала туриста после того, как он попытался сделать селфи с тремя ее детенышами, сообщает издание PetaPixel.

49-летний мотоциклист Омар Фаранг Зин остановился по время поездки по Карпатским горам, чтобы покормить и сфотографировать медведицу, а затем решил сделать селфи с тремя ее медвежатами. После этого хищница напала на мужчину, оттащила его в лес и растерзала.

Службу экстренной помощи вызвали находившиеся неподалеку мотоциклисты.

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Как сообщает румынское издание Observator News, власти Румынии убили животное. Они также рассказали, что нашли видеозаписи на телефоне мужчины, на которых тот запечатлел идущую на него медведицу.

«Он слез с мотоцикла и предложил медведю еду. Также был найден телефон итальянского туриста с фотографиями до нападения. Медведица приближалась… фотографии крупным планом», — рассказал изданию директор Управления лесного хозяйства Арджеша Арманд Кирилою.

За день до этого турист также сфотографировался с другими медведями.

5 июля в Японии медведь забрался в дом и растерзал 81-летнюю женщину. Тело обнаружил ее сын, когда приехал навестить мать. Останки находились в гостиной. По данным полиции, за последнее время поступило не менее девяти сообщений о том, что медведь врывался в дома и на склады и поедал рис.

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Теги
Александра Озерова
Медведь Румыния турист смерть селфи
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