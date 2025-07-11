«Мосгортранс» объяснил поступок водителя, высадившего пассажиров в жару

Фото: Андрей Любимов / РБК

Водитель автобуса в столице высадил пассажиров из-за превышения температурной нормы в салоне, прокомментировали РБК в пресс-службе «Мосгортранса» инцидент, произошедший 10 июля.

Предприятие объяснило, что по распоряжению Министерства транспорта России от 31.01.2017 № НА-19-р температура в салонах транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, должна быть не менее +12ºС и не более +25ºС.

Как сообщил «Мосгортранс», водитель заметил, что температура в салоне дошла до отметки +28ºС, поэтому высадил пассажиров и проследовал в парк для выяснения причин.

10 июля 2025 года водитель автобуса, следовавшего по 248-му маршруту, предложил всем пассажирам покинуть салон.

Как сообщило издание «Осторожно, новости», люди не захотели выходить, потому что на улице было еще жарче, и попросили оставить их в автобусе.

«В салоне были в основном пенсионеры, одной пожилой женщине явно за 80 лет, она еле стояла на ногах. Сидеть на остановке было невозможно, она была полностью на солнцепеке. Следующий автобус пришел через час. Я сразу позвонила по телефону 112, обещали прислать полицию, но и они не приехали», — цитирует издание слова очевидца.

В Москве 11 июля стало самым жарким днем с начала 2025 года. Воздух на метеостанции Балчуг прогрелся до 35,2°C. Предыдущий день тоже обновил температурный рекорд.