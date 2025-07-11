 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин поручил установить День языков народов России

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект об установлении Дня языков народов России до 1 октября 2025 года, распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Подготовить указ об учреждении праздника должны администрация президента вместе с правительством. Ответственными лицами назначили советника главы государства Елену Ямпольскую и вице-премьера Татьяну Голикову.

Путин внес изменения в ношение военной формы
Политика
Фото:Екатерина Сычкова / URA.RU / ТАСС

Путин дал это поручение на заседании совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, которое прошло 5 июня 2025 года.

Отмечать праздник глава государства предложил ежегодно 8 сентября, в день рождения советского поэта Расула Гамзатова.

«Автор легендарных «Журавлей», он считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», — объяснил свое предложение президент.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Владимир Путин указ праздник национальные языки
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин внес изменения в ношение военной формы
Политика
Путин утвердил основы языковой политики России
Политика
Путин провел рабочую встречу с Гладковым
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Пропустившая больше года Винус Уильямс в 45 лет сыграет на турнире WTA Спорт, 20:41
Сальдо сообщил о десятках людей под завалами обрушившегося дома в Алешках Политика, 20:41
В сенате США разошлись с нижней палатой насчет повышения помощи Украине Политика, 20:32
Адвокат сообщил, что освобожденного в России украинца сразу забрал ТЦК Политика, 20:22
NYT узнала, к каким действиям Трампа подготовились в России Политика, 20:18
В Краснодарском крае задержали криминального авторитета Общество, 20:09
РАЭК сообщила об аудите после ареста главы ассоциации по делу о госизмене Бизнес, 20:05
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
КС разъяснил, когда жилье по соцнайму можно включить в наследство Недвижимость, 20:03
Путин поручил установить День языков народов России Общество, 19:57
Испания пообещала НАТО увеличить свою армию к 2035 году Политика, 19:56
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Суд арестовал сотрудников «Транснефть-Урала» по делу о взятках Общество, 19:51
Клуб АПЛ исключили из Лиги Европы из-за «Лиона» Спорт, 19:40
S7 открыла продажу билетов на рейсы в Геленджик из Новосибирска и Москвы Общество, 19:34