Путин внес изменения в ношение военной формы
Президент России Владимир Путин ввел изменения в ношение военной формы. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, изменения вносятся:
- в ношение формы с коротким и длинным рукавом — для высших офицеров вооруженных сил и Росгвардии теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов;
- изменится и полевая форма — в комплект добавлена рубашка камуфлированной расцветки, она предусмотрена только для военных Вооруженных сил России;
- для курсантов или военных, служащих при образовательных учреждениях, в комплект добавлена рубашка камуфлированной расцветки;
- для женщин-военных также введена рубашка камуфлированной расцветки.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
В апреле этого года Путин уже вносил изменения в процесс ношения военной формы — в частности, они коснулись представителей высшего командования ФСБ, а также сотрудников Главного управления спецпрограмм при президенте, сотрудников ФСО.
Также уточнились правила ношения формы для женщин-военнослужащих, в том числе в морских частях и учебных заведениях ФСБ. Указом обновилась и морская форма — в частности, погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, служащих на флоте.
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