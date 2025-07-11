Путин внес изменения в ношение военной формы

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Президент России Владимир Путин ввел изменения в ношение военной формы. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, изменения вносятся:

в ношение формы с коротким и длинным рукавом — для высших офицеров вооруженных сил и Росгвардии теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами установленных цветов;

изменится и полевая форма — в комплект добавлена рубашка камуфлированной расцветки, она предусмотрена только для военных Вооруженных сил России;

для курсантов или военных, служащих при образовательных учреждениях, в комплект добавлена рубашка камуфлированной расцветки;

для женщин-военных также введена рубашка камуфлированной расцветки.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В апреле этого года Путин уже вносил изменения в процесс ношения военной формы — в частности, они коснулись представителей высшего командования ФСБ, а также сотрудников Главного управления спецпрограмм при президенте, сотрудников ФСО.

Также уточнились правила ношения формы для женщин-военнослужащих, в том числе в морских частях и учебных заведениях ФСБ. Указом обновилась и морская форма — в частности, погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, служащих на флоте.