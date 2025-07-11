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Политика ,  
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Власти назвали главные угрозы для русского языка и языков народов России

Власти назвали главные угрозы для языка, включая глобализацию и заимствования
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Власти назвали главные угрозы для русского языка и языков народов России: среди них — глобализация, заимствования и отсутствие профильного федерального органа исполнительной власти. Это следует из документа об основах государственной языковой политики страны, который 11 июля утвердил президент России Владимир Путин.

При президенте создали Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Одной из его задач станет противодействие ключевым рискам и угрозам в этой сфере, которые перечислены в документе.

Среди них — необоснованное использование иностранных слов, сокращение числа носителей языков народов России, а также попытки иностранных государств ограничить применение русского языка за рубежом, отсутствие федерального органа исполнительной власти, ответственного за языковую политику, снижение качества официальной речи.

Для решения этих проблем власти предлагают принять меры, направленные на поддержку языков, укрепление гражданской идентичности и продвижение русского языка в мире.

Путин утвердил основы языковой политики России
Политика
Владимир Путин

Днем 11 июля Путин подписал указ, которым утвердил основы государственной языковой политики. Ее цель — сохранение, развитие и поддержка русского языка, государственных языков республик России и других языков, а также продвижение русского языка в мире.

«Россия успешно противостоит попыткам ограничения использования русского языка, «отмены» русской культуры (в том числе русской литературы), дискриминации российских средств массовой информации, навязывания идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям», — говорится в указе.

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