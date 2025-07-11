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Военная операция на Украине ,  
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Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск «Днепр»

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Военная операция на Украине
Белоусов в ходе проверки выполнения боевых задач группировки «Днепр» осмотрел основные средства противодействия БПЛА, оценил характеристики ручного пулемета РПЛ-20, а также заслушал доклад о ходе боевых действий

Белоусов проинспектировал пункт управления группировки войск «Днепр»
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Министр обороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач военнослужащими группировки войск «Днепр» в зоне военной операции. На пункте управления группировки министр провел совещание по вопросам оснащения подразделений современным вооружением и военной техникой, сообщила пресс-служба ведомства.

Глава военного ведомства заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения боевых задач. Командующий доложил Белоусову об испытании партии автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных концерном «Калашников». «Это хорошая штука, конечно, ничего не скажешь», — сказал министр, осматривая ручной пулемет.

Белоусов поручил в кратчайшие сроки проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения как в подразделения воздушно-десантных войск, так и в штурмовые подразделения во всех группировках войск.

Также глава Минобороны осмотрел основные средства противодействия беспилотникам, которые военнослужащие группировки дорабатывают вместе со специалистами с учетом полученного в зоне боевых действий опыта. Теплинский рассказал, что в войсках успешно применяются антидроновые ружья «Кентавр», автомобильные системы радиоэлектронной борьбы «Мгла» и переносные станции противодействия БПЛА для штурмовых подразделений.

На командном пункте Белоусову доложили о запуске системы управления беспилотными летательными аппаратами. «Это нам позволило применять беспилотные системы по единому замыслу, уменьшить их потери, а также вести учет их применения», — отметил Теплинский.

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Фото:Марина Молдавская / ТАСС

Отдельно Белоусов подчеркнул важность сбора данных о применении беспилотников для развития программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта. Он поставил задачу командующему группировкой «Днепр» разработать методические материалы для изучения данного опыта группировки и его последующего применения на других направлениях с учетом особенностей действий войск.

В соответствии с указаниями Белоусова в группировке начали активно использовать сухую плазму крови при оказании первичной медицинской помощи в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Преимущество такой плазмы заключается в том, что она не требует особых условий хранения или транспортировки, поскольку она представляет собой порошок, устойчивый к механическому воздействию, весом около 75–90 г.

«Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки, поблагодарил их за службу и пожелал военнослужащим дальнейших успехов при выполнении поставленных задач», — говорится в сообщении Минобороны.

Всего в зоне военной операции действуют шесть российских группировок: «Запад», «Центр», «Юг», «Восток», «Днепр» и «Север». В мае Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» и заслушал доклады командиров бригад о ходе боевых действий. Тогда главе министерства также доложили об особенностях работы современных БПЛА, которые применяются на линии боевого соприкосновения.

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политик, министр обороны России
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