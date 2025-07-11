 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

YouTube закроет разделы «В тренде» и «В тренде сейчас»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

YouTube сообщил о скором закрытии раздела «В тренде» (Trending), где показывались вирусные новые видео. Также «в ближайшее время» пропадет список «В тренде сейчас». Такое сообщение выпустила компания Google, которой предложит YouTube.

Платформа сосредоточится на развитии чартов, которые показывают пользователям популярный контент из разных категорий, основываясь на предпочтениях зрителя. Функции показа популярного контента полностью перейдут в уже существующую вкладку «Обзор» (Review). Этот раздел уже доступен и включает «Игры», «Фильмы», Shorts и локальные тренды.

В Госдуме назвали условие для «оживления YouTube»
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Раздел «В тренде» появился в 2015 году, тогда список вирусных видео показывал пользователям, что популярно на площадке в данный момент. Сейчас ситуация изменилась, и «тренды состоят из множества видео, созданных множеством фандомов, и существует больше микротрендов, которым следуют самые разные сообщества», говорится в сообщении компании. Пользователи узнают о трендах из разных источников, в том числе из коротких горизонтальных видео.

Вместе с этими изменениями YouTube готовится обновить политику, чтобы не давать возможность зарабатывать на повторяющемся контенте, который стало проще создать благодаря технологиям искусственного интеллекта.

В России после начала специальной военной операции пользователи столкнулись с замедлением работы YouTube, так как компания Google перестала поставлять новые серверы, а существующие постепенно выходят из строя. При этом трафик постоянно растет. Чтобы «оживить» YouTube, компании Google необходимо оплатить штрафы и обновить инфраструктуру, об этом ранее в интервью рассказал первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
YouTube Тренды
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Инвеsт Weekend от РБК — уже завтра 16:08
Глава разведки Украины допустил возможность перемирия до конца года Политика, 16:07
«Москвич 3» 2025 года выпуска стал еще дороже. Актуальные цены Авто, 16:07
В Ростове-на-Дону раскрыли подпольное производство пиратских учебников Общество, 16:06
Креатив из машины: как искусственный интеллект меняет маркетинг Тренды, 16:04
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Минобороны показало занятие Зеленой Долины. Видео Политика, 15:52
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Покинувший СКА трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Трактор» Спорт, 15:43
МЭА поставило под сомнение способность России сохранить добычу нефти Бизнес, 15:38
Как уплатить налог на сдачу квартиры в аренду и какой выгоднее Недвижимость, 15:33
«Арсенал» договорился о рекордном в истории женского футбола трансфере Спорт, 15:30
Минтруд сообщил, сколько вернувшихся с военной операции нашли себе работу Политика, 15:22
Politico рассказало об утрате DOGE позиций и роли после ухода Маска Политика, 15:22
ПСБ продолжит обслуживание российских пенсионеров в Южной Осетии Пресс-релиз, 15:20