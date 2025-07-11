YouTube закроет разделы «В тренде» и «В тренде сейчас»

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YouTube сообщил о скором закрытии раздела «В тренде» (Trending), где показывались вирусные новые видео. Также «в ближайшее время» пропадет список «В тренде сейчас». Такое сообщение выпустила компания Google, которой предложит YouTube.

Платформа сосредоточится на развитии чартов, которые показывают пользователям популярный контент из разных категорий, основываясь на предпочтениях зрителя. Функции показа популярного контента полностью перейдут в уже существующую вкладку «Обзор» (Review). Этот раздел уже доступен и включает «Игры», «Фильмы», Shorts и локальные тренды.

Раздел «В тренде» появился в 2015 году, тогда список вирусных видео показывал пользователям, что популярно на площадке в данный момент. Сейчас ситуация изменилась, и «тренды состоят из множества видео, созданных множеством фандомов, и существует больше микротрендов, которым следуют самые разные сообщества», говорится в сообщении компании. Пользователи узнают о трендах из разных источников, в том числе из коротких горизонтальных видео.

Вместе с этими изменениями YouTube готовится обновить политику, чтобы не давать возможность зарабатывать на повторяющемся контенте, который стало проще создать благодаря технологиям искусственного интеллекта.

В России после начала специальной военной операции пользователи столкнулись с замедлением работы YouTube, так как компания Google перестала поставлять новые серверы, а существующие постепенно выходят из строя. При этом трафик постоянно растет. Чтобы «оживить» YouTube, компании Google необходимо оплатить штрафы и обновить инфраструктуру, об этом ранее в интервью рассказал первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.