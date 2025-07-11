Минтруд сообщил, сколько вернувшихся с военной операции нашли себе работу
Более 48 тыс. участников военной операции на Украине обеспечены работой после возвращения из зоны боевых действий, сообщила замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина на заседании президиума Совета законодателей России. Трансляцию вел Rutube-канал Совета Федерации.
Замминистра отметила, что за мобилизованными гражданами были сохранены рабочие места, поэтому у них после возвращения есть возможность устроиться на прежнюю работу, но не все пока к этому готовы.
«Кто-то проходит реабилитацию, восстанавливает свое здоровье, проходит социальную адаптацию», — пояснила чиновница.
Она также напомнила, что с 1 января 2023 года уволенные с военной службы и демобилизованные имеют возможность пройти медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального фонда. Таких в стране сейчас 12.
Фонд обеспечивает персональное сопровождение бывших военных на протяжении всего процесса восстановления — от подачи заявления до выписки из реабилитационного центра. Оплату проезда и лечения фонд также берет на себя. На эти цели предусмотрено в текущем году 3 млрд руб.
«По последним данным, заявлений от ребят поступило чуть более 14 тыс., завершили или завершают прохождение реабилитации 8,6 тыс. участников СВО», — цитирует Баталину издание «Сенат-информ».
В 2025 году, по словам чиновницы, началось проектирование и строительство дополнительных реабилитационных центров в структуре Социального фонда для ветеранов боевых действий.
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