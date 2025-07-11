В США арестовали женщину за попытку передать «срочное сообщение» Трампу

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Правоохранительные органы США арестовали женщину, которая приблизилась к резиденции американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, заявив о «срочном сообщении» для него и об оружии в ее машине, передает The New York Post.

Задержанной оказалась 49-летняя Кэролайн Шоу из Орландо, 7 июля ее взяли по обвинению в вождении с просроченными водительскими правами и отсутствии регистрации автомобиля, согласно судебным документам, полученным Fox News.

По данным правоохранительных органов, Шоу подъехала к резиденции на фургоне Mercedes, в тот момент Трамп находился в Вашингтоне. Женщина подошла к воротам и сказала агентам Секретной службы США, что ей необходимо «срочно поговорить с Трампом».

Шоу также сообщила агентам, что в ее машине находится оружие. Тогда агенты задержали ее и «автомобиль до дальнейшего расследования». В документах нет информации, было ли в машине Шоу оружие на самом деле.

Действие водительских прав Шоу было приостановлено с 23 апреля 2023 года из-за неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения, а срок действия регистрации ее автомобиля истек в декабре 2021 года.

Ранее Трамп подвергся двум попыткам покушения. Так, в июле 2024 года по экс-президенту открыл стрельбу Томас Мэттью Крукс в городе Батлер в Пенсильвании. Трамп выступал на предвыборном митинге. Пуля задела ухо Трампа, один зритель был убит, четверо были ранены.