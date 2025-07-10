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Покушения на Трампа ,  
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Секретная служба отстранила шестерых агентов из-за покушения на Трампа

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Покушения на Трампа
Покушение на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании в рамках предвыборной кампании, 13 июля 2024 года
Покушение на Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании в рамках предвыборной кампании, 13 июля 2024 года (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Секретная служба США отстранила от работы шестерых своих агентов из-за нарушений, которые привели к попытке покушения на президента Дональда Трампа в июле прошлого года в Пенсильвании, когда он избирался на второй срок. Об этом сообщает CBS News.

Заместитель директора Секретной службы Мэтт Куинн сообщил телеканалу, что дисциплинарные взыскания варьировались от 10 до 42 дней отстранения от работы без выплат и льгот. После возвращения к работе эти сотрудники были переведены на должности с ограниченными оперативными полномочиями или пониженным уровнем ответственности.

«Мы предельно сосредоточены на устранении первопричины проблемы. Мы не решим проблему просто увольнениями. Мы сосредоточимся на коренных причинах и устраним недостатки, которые привели нас к этой ситуации», — заявил Куинн.

Он отметил, что Секретная служба полностью берет на себя ответственность за то, что попытка покушения на Трампа была допущена.

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В рамках мер по устранению первопричин просчетов, допущенных в Пенсильвании, Секретная служба внедрила новый парк военных дронов и мобильных командных пунктов, позволяющих агентам напрямую связываться по радио с местными правоохранительными органами, — такой уровень взаимодействия отсутствовал в прошлом году.

Покушение на Трампа произошло в городе Батлер в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года, когда политик выступал на предвыборном митинге. Трамп получил ранение правого уха, двое его сторонников пострадали, еще один погиб. Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс, его застрелили сотрудники Секретной службы.

В декабре 2024 года двухпартийная рабочая группа Палаты представителей опубликовала отчет, в котором установила, что ошибки в обеспечении безопасности, приведшие к попытке покушения, «не ограничивались самим предвыборным мероприятием».

Законодатели отметили, что «имевшиеся ранее проблемы в руководстве и подготовке агентов создали среду», в которой стали возможны такие провалы, как назначение сотрудников Секретной службы с минимальным или нулевым опытом на ответственные должности. Также в отчете указано на недостаточную координацию между Секретной службой и другими правоохранительными органами.

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Дональд Трамп Секретная служба покушение США
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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