Представитель Ангелины Вовк опровергла сообщения о врачах и скорой
Представитель Ангелины Вовк сообщила РБК, что информация о вызове скорой помощи для телеведущей не соответствует действительности.
«Скорой не было, все хорошо», — сказала она.
Ранее об ухудшении здоровья Вовк сообщил телеграм-канал Baza. По информации канала, 82-летней ведущей стало плохо утром 11 июля, ей срочно потребовалась помощь врачей. Baza утверждала, что Вовк вызвали бригаду скорой помощи.
Ангелина Вовк — советская и российская теле- и радиоведущая, диктор, актриса, театральный педагог. Она вела музыкальные программы «Песня года», «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск», а также детские передачи «Спокойной ночи, малыши!» и «Будильник».
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