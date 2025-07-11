Представитель Ангелины Вовк опровергла сообщения о врачах и скорой

Ангелина Вовк (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Представитель Ангелины Вовк сообщила РБК, что информация о вызове скорой помощи для телеведущей не соответствует действительности.

«Скорой не было, все хорошо», — сказала она.

Ранее об ухудшении здоровья Вовк сообщил телеграм-канал Baza. По информации канала, 82-летней ведущей стало плохо утром 11 июля, ей срочно потребовалась помощь врачей. Baza утверждала, что Вовк вызвали бригаду скорой помощи.

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Ангелина Вовк — советская и российская теле- и радиоведущая, диктор, актриса, театральный педагог. Она вела музыкальные программы «Песня года», «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск», а также детские передачи «Спокойной ночи, малыши!» и «Будильник».