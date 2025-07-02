Представитель Шепса из «Битвы экстрасенсов» опроверг его госпитализацию
Сообщения о том, что победитель 14-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов», самарский экстрасенс Александр Шепс находится в московской больнице с подозрением на пневмонию, являются недостоверными, сообщил РБК менеджер Шепса Станислав.
«Абсолютно здоров», — подчеркнул менеджер экстрасенса.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что Шепс находится на обследовании в отделении пульмонологии одной из столичных больниц из-за жалоб на проблемы с легкими.
По информации телеграм-канала, ранее экстрасенса уже госпитализировали пару месяцев назад с подозрением на пневмонию. Как сообщил Mash, Шепса беспокоили температура и сильный кашель.
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