Дженнифер Лопес поселят в номере в виде пещеры с сауной и кинотеатром
Американскую артистку Дженнифер Лопес во время ее тура в Анталье поселят в номере, стилизованном под пещеру, площадью 3500 кв. м, сообщает Haberler.
Номер для Лопес включает шесть отдельных гримерок, сауну, кинотеатр и множество других деталей, таких как постельное белье, изготовленное на заказ, камин. В помещении могут разместиться 14 человек.
На одной из фотографий, опубликованных Hurriyet, видно большое пространство с потолками, похожими на каменные, с зеленой подсветкой. Круглый бассейн с голубым свечением постепенно сужается, над ним возвышается арка с искусственным водопадом.
Концерт у певицы запланирован на 23 июля. По данным Hurriyet, Лопес выступит с 50 танцорами на сцене, исполнит не менее 35 песен.
Лопес проводит турне — JENNIFER LOPEZ: UP ALL NIGHT LIVE 2025. Она также выступит в Стамбуле 5 августа.
Дженнифер Лопес — американская актриса, певица, танцовщица, продюсер и бизнесвумен, родилась в 1969 году. Она исполнила такие музыкальные хиты, как On The Floor, Booty, Ain't It Funny и другие. Артистка также снялась в популярных кинокартинах, в том числе, в фильмах «Моя пиратская свадьба», «Стриптизерши», «Госпожа горничная» и других.
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