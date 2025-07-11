Задержанные в Брянщине раскрыли, как Украина на дронах прислала им бомбу
ФСБ России показала кадры задержания в Брянской области двоих мужчин, которые собирали данные об объектах Минобороны и готовили атаки с помощью БПЛА. Задержанные арестованы.
На кадрах — момент задержания подозреваемых. Взрывчатку и компоненты им переправляли на беспилотниках с территории Украины.
Как сообщили в ведомстве, задержанные помогали запрещенной на территории России украинской террористической организации — выполняли ее задания, связанные с разведывательными и диверсионными операциями.
«Они [украинские кураторы] совершали сброс посредством БПЛА, который я должен был забрать. В этих сбросах были пистолеты Макарова с глушителем, также — взрывчатка С-4. В интересах украинской стороны мне поступило задание спаять электронику радиоуправляемую для детонации боеприпасов», — рассказал на допросе один из задержанных.
Мужчины — 1993 и 1995 года рождения — также наблюдали, фотографировали и вели видеосъемку на объектах Минобороны на территории Брянской области, а также мест дежурства суточных нарядов правоохранителей.
Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и транспортировке взрывных устройств.
Ранее ФСБ задержала мужчину, готовившего поджог здания в поселке Мостковский Краснодарского края. По данным спецслужбы, он изготовил зажигательную смесь и собирался поджечь административное здание. Кроме того, обвиняемый заведомо ложно сообщил о готовящемся теракте в одном из мест массового скопления людей.
Читайте РБК в Telegram.
Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео
Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста
Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео
В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео
Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия
Трамп анонсировал «важное заявление» по России
Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена
Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину
Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов