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Задержанные в Брянщине раскрыли, как Украина на дронах прислала им бомбу

Задержанные в Брянщине раскрыли, как Украина на дронах прислала им бомбу
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ФСБ России показала кадры задержания в Брянской области двоих мужчин, которые собирали данные об объектах Минобороны и готовили атаки с помощью БПЛА. Задержанные арестованы.

На кадрах — момент задержания подозреваемых. Взрывчатку и компоненты им переправляли на беспилотниках с территории Украины.

Как сообщили в ведомстве, задержанные помогали запрещенной на территории России украинской террористической организации — выполняли ее задания, связанные с разведывательными и диверсионными операциями.

«Они [украинские кураторы] совершали сброс посредством БПЛА, который я должен был забрать. В этих сбросах были пистолеты Макарова с глушителем, также — взрывчатка С-4. В интересах украинской стороны мне поступило задание спаять электронику радиоуправляемую для детонации боеприпасов», — рассказал на допросе один из задержанных.

Мужчины — 1993 и 1995 года рождения — также наблюдали, фотографировали и вели видеосъемку на объектах Минобороны на территории Брянской области, а также мест дежурства суточных нарядов правоохранителей.

Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и транспортировке взрывных устройств.

Ранее ФСБ задержала мужчину, готовившего поджог здания в поселке Мостковский Краснодарского края. По данным спецслужбы, он изготовил зажигательную смесь и собирался поджечь административное здание. Кроме того, обвиняемый заведомо ложно сообщил о готовящемся теракте в одном из мест массового скопления людей.

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Анастасия Лежепекова
видео Брянская область задержания ФСБ дроны
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ФСБ задержала двух жителей Брянщины, готовивших бомбы для терактов
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