ФСБ раскрыла на Кубани ячейку украинской религиозной организации

Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Краснодарского края за участие в деятельности украинской религиозной организации «Аллатра» (признана нежелательной и экстремистской, запрещена в России), против них завели уголовные дела, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным спецслужбы, задержанные 1980 года рождения вовлекали жителей Краснодарского края в секту, убеждали последователей отдавать им деньги и отправляли собранные средства в адрес центрального подразделения. Также они распространяли заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы России.

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 284.1 Уголовного кодекса (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Генпрокуратура признала деятельность Международного общественного движения «Аллатра» нежелательной на территории России в мае 2023 года. Ведомство считает «Аллатра» псевдорелигиозным движением, действующим в России и других странах.

По информации прокуратуры, представители движения получают указания от украинских координаторов об установлении связей с оппозиционными группами и организации совместных акций, направленных на подрыв доверия к политике как федеральных, так и региональных властей.

Также с начала военной операции на Украине организация распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую действия российской армии, подчеркнули в Генпрокуратуре.



В июне Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова и признал «Аллатра» экстремистской организацией.