 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФСБ раскрыла на Кубани ячейку украинской религиозной организации

ФСБ раскрыла на Кубани ячейку украинской религиозной организации «Аллатра»
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Краснодарского края за участие в деятельности украинской религиозной организации «Аллатра» (признана нежелательной и экстремистской, запрещена в России), против них завели уголовные дела, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным спецслужбы, задержанные 1980 года рождения вовлекали жителей Краснодарского края в секту, убеждали последователей отдавать им деньги и отправляли собранные средства в адрес центрального подразделения. Также они распространяли заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы России.

Генпрокурор попросил суд запретить в России украинскую секту «Аллатра»
Политика
Игорь Краснов

Следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 284.1 Уголовного кодекса (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Генпрокуратура признала деятельность Международного общественного движения «Аллатра» нежелательной на территории России в мае 2023 года. Ведомство считает «Аллатра» псевдорелигиозным движением, действующим в России и других странах.

По информации прокуратуры, представители движения получают указания от украинских координаторов об установлении связей с оппозиционными группами и организации совместных акций, направленных на подрыв доверия к политике как федеральных, так и региональных властей.

Также с начала военной операции на Украине организация распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую действия российской армии, подчеркнули в Генпрокуратуре.

В июне Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова и признал «Аллатра» экстремистской организацией.

Читайте РБК в Telegram.

Лавров ответил на вопрос о «новом плане» по Украине. Видео

Биткоин обновил исторический максимум. Причины роста

Над Челябинской областью пролетел метеор. Видео

В Сен-Тропе загорелась 41-метровая суперъяхта. Видео

Трамп раскрыл детали «нового соглашения» между США, НАТО и Украиной по поставкам оружия

Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Белый дом опубликовал в X изображение Дональда Трампа в образе Супермена

Министр обороны Британии прокомментировал идею отправки войск на Украину

Европарламент принял решение насчет вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен — Euractiv

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
ФСБ задержание Краснодарский край
Материалы по теме
ФСБ задержала двух жителей Брянщины, готовивших бомбы для терактов
Политика
ФСБ показала видео задержания в Мелитополе мужчин за сотрудничество с ВСУ
Политика
В Петербурге ФСБ задержала девушку в момент закладки бомбы под машину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 91,5 (+0,08) Инвестиции, 10 июл, 18:47 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 77,9 (-0,27) Инвестиции, 10 июл, 18:47
Мошенники научили воровать телеграм-каналы через предложение публикаций Общество, 11:32
В Туле при ликвидации последствий удара БПЛА погиб спасатель Политика, 11:27
МТС Банк объявил ценовой диапазон размещения дополнительных акций Инвестиции, 11:20
При полете на параплане в Иркутской области разбились два человека Политика, 11:17
В тренде, с историей и заботой: как должен выглядеть жилой квартал Тренды, 11:15
Кластерный подход: как меняется промышленный ландшафт Москвы Отрасли, 11:14
Схемы в импорте: как обманывают нечестные брокеры и платежные агентыПодписка на РБК, 11:14
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
ФСБ раскрыла на Кубани ячейку украинской религиозной организации Политика, 11:12
В Электростали задержали расчленившего знакомую местного жителя Общество, 11:06
Первый россиянин в топ-10 драфта НБА дебютировал в составе «Бруклина» Спорт, 11:05
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Стратегические консервы: как ужесточат контроль за иностранцами в рыбеПодписка на РБК, 11:01
Появились кадры с кладбища, где хоронят Старовойта Политика, 10:59
Гостей все меньше, а рестораны-соседи растут. О чем этот тревожный сигналПодписка на РБК, 10:55