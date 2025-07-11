ФСБ раскрыла на Кубани ячейку украинской религиозной организации
Сотрудники ФСБ задержали двух жителей Краснодарского края за участие в деятельности украинской религиозной организации «Аллатра» (признана нежелательной и экстремистской, запрещена в России), против них завели уголовные дела, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным спецслужбы, задержанные 1980 года рождения вовлекали жителей Краснодарского края в секту, убеждали последователей отдавать им деньги и отправляли собранные средства в адрес центрального подразделения. Также они распространяли заведомо ложную информацию, дискредитирующую Вооруженные силы России.
Следственный отдел УФСБ возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 284.1 Уголовного кодекса (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.
Генпрокуратура признала деятельность Международного общественного движения «Аллатра» нежелательной на территории России в мае 2023 года. Ведомство считает «Аллатра» псевдорелигиозным движением, действующим в России и других странах.
По информации прокуратуры, представители движения получают указания от украинских координаторов об установлении связей с оппозиционными группами и организации совместных акций, направленных на подрыв доверия к политике как федеральных, так и региональных властей.
Также с начала военной операции на Украине организация распространяет заведомо ложную информацию, дискредитирующую действия российской армии, подчеркнули в Генпрокуратуре.
В июне Верховный суд России удовлетворил иск генпрокурора Игоря Краснова и признал «Аллатра» экстремистской организацией.
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